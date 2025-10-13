Trump en Israel: “La guerra ha terminado”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la Knéset (Parlamento israelí) esta mañana para dar un histórico discurso, luego de promover un acuerdo que logró un alto el fuego en Gaza y la liberación de los 20 rehenes israelíes vivos que permanecían en la Franja.

Durante su entrada al edificio, sonó una fanfarria de trompetas en la Knéset y recibió fuertes aplausos de todo el arco político israelí.

Trump afirmará en su discurso ante el parlamento que la colaboración entre los países por la paz en el marco del acuerdo de Gaza representa un “triunfo increíble para Israel y el mundo”, según extractos del discurso vistos por Reuters.

Trump aseguró que Israel “ha ganado todo lo que se puede ganar por la fuerza de las armas”, y añadió que era hora de traducir lo que describió como “victorias contra el terrorismo” en paz y prosperidad para Medio Oriente.

En la reunión en la oficina de Netanyahu, Trump escribió en el libro de visitas de la Knéset: “Es un gran honor para mí; este es un día hermoso, un nuevo comienzo. Con gran respeto”.

Los periodistas en los pasillos de la Knéset le preguntaron a Trump si la guerra entre Israel y Hamás había terminado. “Sí”, respondió el presidente con contundencia.

“Es un gran día. Un nuevo comienzo. Nunca ha habido un evento como este. Es un gran día”, comentó Trump. “Estoy muy feliz por los rehenes y sus familias”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Knéset, Amir Ohana, comenzó su discurso ante el pleno dando la bienvenida a los asistentes y refiriéndose a Trump como “el mejor amigo en la historia de Israel”.

Ohana afirmó que Trump no es solo “otro presidente estadounidense”, sino un “gigante de la historia judía, alguien para quien debemos remontarnos dos milenios y medio en la noche de los tiempos para encontrar un paralelo, en Ciro el Grande”.

Ohana se refería al fundador del antiguo imperio persa aqueménida, quien, según documentos históricos y la Biblia, permitió a los judíos regresar a Israel y reconstruir el Segundo Templo en Jerusalem en el siglo VI a. C.