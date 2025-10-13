Netanyahu en el Parlamento israelí ante Trump: “Es el fin de dos años de guerra”

Itongadol/Agencia AJN.- Ante el Parlamento israelí y con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que hoy el calendario judío “marca el fin de dos años de guerra”.

Netanyahu le expresó a Trump, quien hablará después de él en la Knéset, que Israel recuerda el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, en la que miles de terroristas invadieron Israel y asesinaron a 1200 personas, cometieron numerosas atrocidades y tomaron como rehenes a 251 personas, incluidos muchos niños.

“Estos monstruos toman bebés como rehenes”, destacó Netanyahu.

En respuesta, Netanyahu continuó: “Israel hizo lo que tenía que hacer. Con un coraje indomable, nos propusimos defender a nuestro pueblo, derrotar a nuestros enemigos y liberar a nuestros rehenes”.

Israel logró “victorias asombrosas sobre Hamás y todo el eje terrorista iraní”, afirmó.

Además, resaltó que el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán ha “retrocedido”.

Netanyahu también se dirigió a las familias de los soldados caídos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y expresó que conoce “la profundidad de su dolor”.

“Conozco el dolor inconsolable que los acompañará por el resto de sus vidas”, manifestó.

“Israel prosperará y disfrutará de paz gracias a estos héroes”, afirmó Netanyahu.

El mandatario señaló al soldado israelí-estadounidense de las FDI Ari Spitz, quien perdió ambas piernas y una mano en la guerra. Trump se puso de pie y lo saludó mientras la sala aplaudía.

Los enemigos de Israel comprenden “cuán poderoso y decidido es Israel”, agregó Netanyahu.

Entienden que los atentados del 7 de octubre fueron “un error catastrófico”, añadió. “Entienden que Israel es fuerte y que está aquí para quedarse. Y esto, señor Presidente, es la base indispensable de la paz”.