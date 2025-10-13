Histórico: Después de dos años en Gaza, todos los rehenes vivos regresaron a Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás en Gaza ya regresaron a territorio israelí, después de haber pasado dos años en la Franja palestina.

Los primeros siete rehenes liberados fueron Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Gali y Ziv Berman, Omri Miran y Guy Gilboa-Dalal.

La segunda ronda de rehenes liberados, compuesta por 13 personas, incluyó a Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, Ariel y David Cunio, Eitan Horn, y Rom Braslavski.

Los rehenes liberados fueron sometidos a una evaluación médica, se dirigen a hospitales y se reunirán con sus familias.

Las FDI recibieron a las 9.10 (hora local) del lunes a siete de los 20 rehenes vivos, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Más tarde, la Cruz Roja informó que se dirigía a Khan Yunis para recuperar al segundo grupo de rehenes liberados hoy.

Unas horas después, las FDI y el servicio de seguridad Shin Bet informaron en un comunicado conjunto que los otros 13 rehenes habían sido transferidos a la custodia del CICR y se dirigían a las fuerzas israelíes.

A pesar de los graves temores por su salud tras dos años de cautiverio, ninguno de los 20 rehenes vivos liberados hoy necesitó ser trasladado de urgencia al Hospital Soroka en Beer Sheba, sino que se dirigirán a hospitales en el centro de Israel.

El ejército afirmó que los rehenes liberados Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Omri Miran, junto con sus familias, están siendo trasladados en helicópteros de la Fuerza Aérea Israelí desde la base de Reim, en el sur de Israel, a un hospital en el centro del país. Allí se unirán a Eitan Mor y a los hermanos Gali y Ziv Berman, quienes habían viajado en helicóptero a otro hospital minutos antes.

Los rehenes se reunirán con más familiares en el hospital y recibirán rehabilitación tras más de dos años de cautiverio por parte de Hamás.

Mientras tanto, los últimos 13 rehenes llegan a Reim para someterse a un chequeo físico y mental inicial y reunirse con sus familiares.

Los rehenes liberados Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio y Ariel Cunio llegaron a la instalación de las FDI cerca de la comunidad fronteriza después de ser escoltados fuera de la Franja de Gaza por tropas.

Las FDI prevén que algunos rehenes fallecidos sean devueltos el lunes, pero no establecieron una cifra exacta y están preparados para que esa parte del proceso se prolongue durante varios días.

Hamás está obligado a colaborar con un mecanismo conjunto asociado al alto el fuego de Trump para ayudar a localizar a otros rehenes fallecidos.

La Cruz Roja también trasladará a unos 2.000 prisioneros de seguridad palestinos recluidos en cárceles israelíes a la Franja de Gaza, Cisjordania y lugares fuera de Israel, como Qatar y Turquía.

La entrega se produce tras el reposicionamiento completo de las FDI durante el fin de semana, una condición clave para activar el primer tramo del acuerdo. El gobierno había preparado simultáneamente una lista paralela de prisioneros palestinos para su liberación, y las aprobaciones finales se confirmaron justo antes de su implementación.

La liberación del lunes marca el inicio de un proceso escalonado que se espera continúe en los próximos días.