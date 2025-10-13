Itongadol/Agencia AJN.- Familiares de rehenes israelíes se dirigen a la base de Re’im para el esperado reencuentro con sus seres queridos.

Las liberaciones se realizarían en dos tandas, comenzando con algunos rehenes del centro de la Franja de Gaza a las 8 (hora local), y a las 10, el resto de los cautivos vivos serán liberados desde Khan Younis y otras zonas, informó el Canal 12 de la televisión israelí.

Mientras, una multitud de personas se congregó en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos había alentado al público a reunirse durante la noche, presentándola como una “noche amarilla”, un juego de palabras con la frase “noche blanca”, el término hebreo para pasar toda la noche, y el color que simboliza el reclamo por los cautivos.

El foro planea transmitir el regreso a Israel de los rehenes en pantallas gigantes instaladas en la plaza.

La multitud, muchos de los cuales portan banderas o carteles con fotografías de rehenes, vitoreó cuando se anunció que las familias se dirigían a reunirse con sus seres queridos.

Mientras espera, disfruta de música ambiental y un video sobre la campaña de dos años por la libertad de los rehenes.

Muchos aplauden cuando se muestra al presidente estadounidense Donald Trump anunciando durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada que recibió noticias de que el acuerdo estaba cerca.