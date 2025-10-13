Israel aprueba cambios de último momento en la lista de los terroristas palestinos a ser excarcelados

Itongadol/Agencia AJN.- El gobierno israelí realizó una votación telefónica «urgente» y de madrugada para aprobar cambios de último momento en la lista de los terroristas palestinos a ser excarcelados a cambio de los 48 rehenes en las próximas horas.

Se determinó que dos terroristas no cumplían los requisitos para ser liberados, uno porque ya había sido excarcelado y el otro porque tenía vínculos con Fatah y no con Hamás. En su lugar, se les solicitó a los ministros aprobar la inclusión de dos terroristas afiliados a Hamás, ninguno de los cuales cumple cadena perpetua.

También se realizaron cambios en la lista de gazatíes arrestados desde el 7 de Octubre que no participaron en ese ataque y, por lo tanto, pueden ser liberados, según el informe.

Por otra parte, uno de los presos palestinos, Ahmed Mahmed Jameel Shahada, condenado a cadena perpetua por la violación y el asesinato de un adolescente israelí, será liberado a pesar de que en su momento el tribunal dictaminó que el crimen no constituía un acto de terrorismo, informó Haaretz.

En abril de 1989, Oren Baharami, de 13 años y originario de Bat Yam, en el centro de Israel, fue llevado a una habitación abandonada del monasterio armenio de Jaffa por Shahada, residente en Gaza.

Shahada y un cómplice violaron y asesinaron al adolescente y abandonaron su cuerpo en el monasterio, donde fue encontrado días después.

El informe señaló que Shahada es el único preso a ser liberado sin vínculos conocidos con una organización terrorista.

La madre de Baharami afirmó que le cuesta comprender la decisión de liberar al asesino de su hijo.

“El asesinato no fue reconocido como terrorismo y, a lo largo de los años, nadie nos ha informado” de eso, declaró a Haaretz. “Me deja sin aliento…”