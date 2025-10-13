EE.UU. Trump vuela a Israel con «garantías verbales» de que el acuerdo sobre Gaza no fracasará

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, abordó ayer el avión Air Force One en la Base Conjunta Andrews en Maryland, despegando hacia Israel antes de la liberación de los rehenes israelíes y una cumbre multinacional en Egipto sobre el fin de la guerra en Gaza a la que asistirán numerosos países occidentales, musulmanes y árabes, pero no Israel.

Declaró a la prensa que cuenta con «garantías» tanto de Israel como de la organización terrorista palestina Hamás, así como de otros actores regionales clave, para la liberación de los rehenes y las etapas futuras.

«Tenemos muchas garantías verbales y no creo que quieran decepcionarme», declaró Trump.

El líder republicano afirmó que su relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es «muy buena».

«Tuve algunas disputas con él y se resolvieron rápidamente», añadió.

Trump afirmó que le gustaría visitar Gaza, sin especificar cuándo sería posible un desafío de seguridad tan difícil.

«Me enorgullecería. Me gustaría al menos poner los pies en el suelo», declaró.

Un nuevo órgano de gobierno para la devastada Gaza, que él mismo dirigiría según su propio plan, se establecerá «muy pronto», añadió Trump.

Pero pareció dar marcha atrás con sus planes de involucrar al ex primer ministro británico Tony Blair, una elección controvertida en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak de 2003.

«Siempre me ha gustado Tony, pero quiero comprobar que sea una opción aceptable para todos», afirmó Trump.

También dijo que la guerra en Gaza ha “terminado”, pese a que Netanyahu afirmó lo contrario.

El presidente de EE.UU. Donald Trump partió hacia Israel este domingo por la noche y tiene previsto dirigirse a la Knesset el lunes. “Este va a ser un momento muy especial… Todos están animando al mismo tiempo. Eso nunca había pasado antes,” dijo antes de despegar. @potus… pic.twitter.com/4vWdYpshnq — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 13, 2025

«Todo el mundo está muy entusiasmado con este momento. Es un evento muy especial», les dijo Trump a los periodistas antes de subir al avión.

“Ayer y hoy hubo 500.000 personas en Israel”, dijo, presumiblemente refiriéndose a la multitudinaria manifestación por los rehenes en Tel Aviv.

“Y además, los países musulmanes y árabes están aplaudiendo. Todos aplauden al mismo tiempo. Eso nunca había sucedido antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. Esta es la primera vez que todos están asombrados y emocionados, y es un honor participar, y lo vamos a pasar increíble, y será algo que nunca antes ha sucedido”, dijo Trump, que está acompañado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto con otros altos funcionarios de su administración.

Trump aterrizará en el aeropuerto Ben Gurión a las 9.20 (hora local) y será recibido por los líderes israelíes poco después de que los primeros rehenes regresen a Israel a partir de las 8.

Su agenda incluye reuniones con familiares de los cautrivos a las 10.45 hs. y un discurso ante la Knesset (Parlamento israelí) a las 11, ante Netanyahu, el presidente del cuerpo, Amir Ohana, y el líder de la oposición, Yair Lapid.

Trump partirá hacia Egipto a la 13 hs.