Israel desmiente informe de rehenes de la Cruz Roja

Itongadol/Agencia AJN.- El Coordinador de Rehenes y Personas Desaparecidas de Israel, Gal Hirsch, negó los informes que afirmaban que la Cruz Roja había revelado que algunos rehenes se encontraban en estado grave.



El Comité Internacional de la Cruz Roja se puso en contacto con algunos de los rehenes en Gaza antes de su prevista liberación. Según informes de los medios de comunicación israelíes, los funcionarios indicaron que varias personas se encuentran en condiciones médicas difíciles.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se están preparando para la evacuación inmediata y tratamiento médico en los hospitales tan pronto como la Cruz Roja entregue a las fuerzas israelíes a los rehenes.

Las FDI esperan que 20 rehenes vivos comiencen a llegar de vuelta a su custodia alrededor de las 9.00 (hora local) del lunes desde tres ubicaciones en Gaza.

Las tres ubicaciones previstas son la ciudad de Gaza, el centro de Gaza y Khan Yunis, en el sur de Franja.

Si los rehenes vivos se encuentran estables, serán trasladados de la custodia de la Cruz Roja a la custodia de las fuerzas especiales de las FDI, luego a la base de Reim y finalmente a los tres hospitales: Shiba, Ichalov y Beilinson.

Sin embargo, si un rehén vivo está en peligro médico inmediato, se enviará un helicóptero para trasladarlo de urgencia al Centro Médico Soroka o al Centro Médico Barzilai.

Anteriormente, The Jerusalem Post informó que los rehenes serían liberados entre las 6 y las 7 de la mañana. Posteriormente, se informó que se les indicó a las familias de los rehenes que esperaran a sus seres queridos alrededor de las 8 de la mañana.