Las FDI esperan que los rehenes lleguen a su custodia a las 9.00 del lunes desde tres ubicaciones en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) esperan que 20 rehenes vivos comiencen a llegar de vuelta a su custodia alrededor de las 9.00 (hora local) del lunes desde tres ubicaciones en Gaza.

Las tres ubicaciones previstas son la ciudad de Gaza, el centro de Gaza y Khan Yunis, en el sur de Franja.

Si los rehenes vivos se encuentran estables, serán trasladados de la custodia de la Cruz Roja a la custodia de las fuerzas especiales de las FDI, luego a la base de Reim y finalmente a los tres hospitales: Shiba, Ichalov y Beilinson.

Sin embargo, si un rehén vivo está en peligro médico inmediato, se enviará un helicóptero para trasladarlo de urgencia al Centro Médico Soroka o al Centro Médico Barzilai.

Anteriormente, The Jerusalem Post informó que los rehenes serían liberados entre las 6 y las 7 de la mañana. Posteriormente, se informó que se les indicó a las familias de los rehenes que esperaran a sus seres queridos alrededor de las 8 de la mañana.

Las FDI prevén que algunos rehenes fallecidos serán devueltos el lunes, pero no han establecido una cifra exacta y están preparados para que esa parte del proceso se prolongue durante varios días.

Parte del proceso también incluirá la identificación de los restos con rehenes específicos.

Según las FDI, Hamás está obligado a colaborar con un mecanismo conjunto asociado al alto el fuego de Trump para ayudar a localizar a otros rehenes fallecidos, donde encontrarlos podría no ser tan preciso.

A su llegada a territorio israelí, los rehenes se reunirán primero en privado con un equipo especializado de expertos en psicología que también participaron en liberaciones de rehenes anteriores a finales de 2023 y principios de 2025.

Tras las reuniones mencionadas, los rehenes llegarán al campamento de Reim, donde se reunirán con sus familias por primera vez desde su secuestro durante la masacre del 7 de octubre.

Además, los cautivos que regresen se someterán a exámenes médicos en una sala especializada del complejo de Reim, que se ha ampliado considerablemente, ya que se espera que sean liberados en grupos más grandes que en liberaciones anteriores.