Saleh Aljafarawi, influencer conocido en redes sociales como “Sr. FAFO”, fue asesinado en Gaza por una milicia palestina opositora a Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- Saleh Aljafarawi, un conocido influencer de redes sociales afiliado a Hamás y conocido como «Sr. FAFO», fue asesinado por una milicia palestina opositora en el barrio de Sabra, al sur de la ciudad de Gaza, confirmó el domingo la cadena de televisión Al-Aqsa.

Según informes, Aljafarawi, una de las voces pro-Hamás más prominentes en internet en la Franja de Gaza, fue encontrado con un disparo en la cabeza.

El influencer había captado la atención mundial por sus videos virales desde Gaza, apareciendo con frecuencia en clips incluso después de haber sido falsamente reportado muerto. En varias ocasiones, se filmó desde camas de hospital tras, según se informa, sobrevivir a ataques.

Informes adicionales desde la Franja de Gaza indicaron que el hijo de Bassem Naim, un funcionario de Hamás en la oficina política del grupo, también murió durante los violentos enfrentamientos con el clan palestino Doghmush en la ciudad de Gaza.

Una fuente de alto rango del Ministerio del Interior de Hamás informó a la cadena qatarí Al Jazeera que miembros de las fuerzas de seguridad interna de Hamás murieron tras un ataque de una milicia armada local en la ciudad de Gaza.

La fuente afirmó que las fuerzas de seguridad de Hamás estaban asediando a miembros de la milicia con el objetivo de «arrestarlos».

La fuente también afirmó que la milicia había asesinado a refugiados gazatíes que regresaban a la ciudad de Gaza desde el sur de la Franja. Enfatizó que el aparato de seguridad en Gaza estaba «decidido a imponer el orden y castigar a los responsables de los asesinatos».

La escalada entre Hamás y el clan Doghmush comenzó, según se informa, cuando miembros del grupo opositor tendieron una emboscada a varios operativos de Hamás cerca del Hospital Jordano en la ciudad de Gaza el pasado viernes, poco después de la entrada en vigor del alto el fuego.

Según informes, la emboscada resultó en la muerte de Muhammad Imad Akl, miembro del ala militar de Hamás e hijo de un operativo de alto rango que participó en la masacre del 7 de octubre.

Fuentes del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que se habían desatado combates entre milicias armadas en Rafah y operativos de Hamás que habían regresado a la zona —hasta hace poco bajo control militar israelí— para ajustar cuentas.