Los restos del espía Eli Cohen podrían ser trasladados próximamente a Israel desde Siria

Itongadol/Agencia AJN.- El canal saudí Al-Hadath informó el domingo que se espera que los restos del espía israelí Eli Cohen, quien operó en Siria durante la década de 1960, sean trasladados próximamente a Israel.

El informe no fue verificado y no ofreció más detalles.

Nadia Cohen, viuda del espía, declaró al medio israelí Ynet: “El Mossad no está al tanto de esta historia y desconocen que lo vayan a devolver”.

“Tengo la esperanza de que lo que está sucediendo en Siria permita una mayor flexibilidad. Estoy llena de optimismo todo el tiempo, y lo tengo presente en mi mente y en mi corazón. No he perdido la esperanza”, expresó.

Cohen fue capturado y ejecutado por el régimen sirio en 1965 y enterrado en Damasco. Con el paso de los años, el régimen de Bashar al-Assad rechazó las solicitudes de Jerusalem para recibir su cuerpo o intercambiarlo por prisioneros sirios retenidos en Israel.

El informe del domingo se publicó unos cinco meses después de que una operación encubierta israelí en Siria recuperara unos 2.500 documentos y objetos personales pertenecientes a Cohen.

Cohen, nacido en Egipto en el seno de una familia judía, se unió al Mossad a principios de la década de 1960 y se infiltró en las altas esferas del liderazgo político sirio bajo el alias de Kamel Amin Thaabet.

El informe saudí también se publicó en medio de los esfuerzos israelíes por alcanzar un acuerdo de seguridad con Siria, tras el derrocamiento de Assad en diciembre pasado por las fuerzas islamistas lideradas por el ahora presidente interino, Ahmed al-Sharaa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han estado desplegadas en nueve puestos en el sur de Siria desde diciembre, principalmente dentro de una zona de seguridad patrullada por la ONU en la frontera entre ambos países.

Las autoridades sirias se han fijado el objetivo de alcanzar acuerdos militares y de seguridad con Israel para fin de año.

El mes pasado, un funcionario de la administración Trump dijo a The Times of Israel que el acuerdo de seguridad emergente entre Israel y Siria estaba completo en un “99 por ciento”, e incluso dijo que se esperaba un anuncio en las próximas dos semanas, aunque eso no se concretó.