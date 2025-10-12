Netanyahu se dirigió a los ciudadanos de Israel antes de la liberación de rehenes: “Es hora de dejar las divisiones de lado”

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu se dirigió hoy al pueblo israelí con un discurso en el que agradeció a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por lograr el regreso de los rehenes de Gaza y advirtió que la amenaza a la seguridad del país no ha terminado.

“Ciudadanos de Israel, mis hermanos y hermanas. Esta es una noche emotiva. Una noche de lágrimas, una noche de alegría. Porque mañana los hijos regresarán a su frontera”, expresó.

“Este es un evento histórico lleno de tristeza por la liberación de los asesinos y alegría por el regreso de los rehenes. Es un evento histórico que algunos no creyeron que sucedería. Pero nuestros guerreros creyeron. Muchos en la nación creyeron. Y yo creí”, expresó, mientras se espera que 20 rehenes vivos sean liberados por Hamás mañana, a cambio de que prisioneros condenados por terrorismo sean puestos en libertad por Israel.

“Sé que hay muchos desacuerdos entre nosotros. Pero hoy, y espero que también en el futuro, tenemos todas las razones para dejarlos de lado. Porque uniendo fuerzas logramos victorias tremendas. Victorias que asombraron al mundo entero. Y quiero decir: Dondequiera que luchamos, ganamos”, destacó el primer ministro, quien recibió múltiples críticas de parte de los familiares de los rehenes por continuar la guerra, poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos.

“Pero igualmente, debo decirles: la campaña no ha terminado. Aún nos esperan grandes desafíos de seguridad. Algunos de nuestros enemigos intentan recuperarse para atacarnos de nuevo. Y como dicen aquí: ‘Estamos en ello’. También hay grandes oportunidades que desconocíamos, precisamente gracias a las victorias que obtuvimos. Estoy convencido de que, con esfuerzos conjuntos, superaremos los desafíos y aprovecharemos las oportunidades. Durante la guerra, mi esposa y yo nos reunimos muchas veces con las familias de los secuestrados. Vimos su dolor, su anhelo, sus lágrimas. Estos encuentros me acompañaron en cada decisión que tomé durante la guerra. Abrazamos a las familias y les prometí: No descansaré hasta traer de vuelta a sus seres queridos”, argumentó Netanyahu.

“Quiero agradecer a los soldados de las FDI, a los comandantes, a las fuerzas de seguridad, a las familias en duelo que perdieron a sus seres queridos, a nuestros héroes heridos que soportan su dolor en cuerpo y alma, y ​​quiero agradecerles a ustedes, ciudadanos de Israel. Ustedes que se mantuvieron firmes, día tras día, con amor por nuestro país y fe en la rectitud de nuestro camino. Mañana comienza un nuevo camino. Un camino de construcción, un camino de sanación y, espero, un camino de unión de corazones. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestro país, juntos seguiremos triunfando y, con la ayuda de Dios, juntos aseguraremos la eternidad de Israel”, concluyó.