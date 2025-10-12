Inicio ISRAEL En Israel dan a conocer los detalles de la recepción de los rehenes vivos y muertos

Por Iton Gadol
Itongadol/Agencia AJN.- Los medios israelíes dieron a conocer los detalles de la recepción de rehenes vivos y muertos liberados.

* La liberación comenzará el lunes a las 6.00 (hora local).

* Cada convoy de la Cruz Roja contará con entre 8 y 10 vehículos, incluyendo una ambulancia en caso de necesidad. “Todo lo que la Cruz Roja nos pidió, lo recibieron”, expresó el coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch.

* Habrá equipos israelíes que se reunirán con ellos, expertos con experiencia en los últimos dos años en reuniones interpersonales con los secuestrados, siendo la primera reunión con un funcionario israelí.

* En el campamento de Reim, los secuestrados se reunirán con sus familias en una sala especial y se someterán a un examen médico.

* Diez secuestrados serán trasladados al Hospital Tel Hashomer, cinco a Beilinson y cinco a Ichilov.

* Los hospitales Soroka y Barzilai están preparados en caso de que se requiera una evacuación de emergencia de una o varias personas.

* Tras la llegada de los secuestrados a Reim con la Cruz Roja, su personal regresará a la Franja de Gaza para recoger los ataúdes de las víctimas.

Un grupo de trabajo, compuesto por Estados Unidos, Israel, Qatar, Egipto y Turquía, se encargará de localizar a los cuerpos de las víctimas secuestradas que no regresarán mañana.

