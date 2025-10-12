La influencia de Egipto aumenta con la celebración de cumbres de paz

Por Seth J. Frantzman

Egipto está aumentando su influencia en la región mediante la celebración de cumbres de paz clave. Ayudó a organizar las reuniones en Sharm el-Sheij que condujeron al acuerdo sobre Gaza. También está previsto que reciba al presidente estadounidense, Donald Trump, el 13 de octubre, junto con más de 20 países.

El periódico egipcio Al-Ahram declaró el 12 de octubre: «Se espera la asistencia de líderes de más de veinte países a la reunión. En un comunicado, la presidencia afirmó que la cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, fortalecer los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y abrir una nueva etapa para la seguridad y la estabilidad regionales». Añadió: “La reunión refleja la visión declarada de Trump para lograr la paz en la región y sus continuos esfuerzos por resolver los conflictos en todo el mundo. El sábado por la mañana, el Elíseo anunció que el presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a Sharm el-Sheikh el lunes para apoyar el acuerdo de alto el fuego en Gaza y mantener conversaciones sobre la siguiente fase de su implementación”.

Por otra parte, “Indonesia elogió el papel de Turquía, Estados Unidos, Egipto y Qatar en el alto el fuego en Gaza, al tiempo que se comprometió a participar activamente en el apoyo al proceso de reconstrucción en Gaza”, según un informe de la agencia turca Anadolu.

“Indonesia expresa su agradecimiento por los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, y subraya la importancia de implementar todas las disposiciones del acuerdo de alto el fuego de buena fe”, declaró el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia.

Indonesia afirmó que los países deberían «aprovechar este impulso para reanudar el proceso de paz en Palestina basado en la Solución de dos Estados y lograr el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU y el derecho internacional». Arab News informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, presidirán la cumbre de paz de Gaza en Sharm el-Sheikh, según anunció la presidencia egipcia el sábado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, al igual que el primer ministro británico, Keir Starmer; su homóloga italiana, Giorgia Meloni; y el español, Pedro Sánchez.

Por otro lado, un informe de Axios indica que entre los países que asistirán a la cumbre en Egipto se incluyen los Emiratos Árabes Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Qatar, Jordania, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán, Indonesia, España, Japón, Azerbaiyán, Armenia, Hungría, India, El Salvador, Chipre, Grecia, Baréin, Kuwait, Canadá e Irán. No está claro si Irán participará. La percepción general es que Egipto está aumentando su influencia y tiene un papel más amplio que desempeñar. Esto consolida su papel histórico en la región. Egipto ha sido históricamente uno de los principales centros de poder del mundo árabe.

Fuente: Jerusalem Post