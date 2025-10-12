Las FDI publicaron un manuscrito de Yahya Sinwar, con instrucciones para llevar a cabo el ataque del 7 de octubre

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un documento hallado en un túnel de Gaza, manuscrito por el ex líder de Hamás Yahya Sinwar, que contiene instrucciones para llevar a cabo el ataque del 7 de octubre de 2023.

El documento de 2022 detalla el plan de asalto del 7 de octubre: oleadas de violaciones fronterizas, masacres de civiles y transmisiones en vivo de atrocidades, con el objetivo de desestabilizar la sociedad israelí y transformar la realidad mediante la toma de bases y centros de control de las FDI.

“Las puertas deben ser violadas en varios puntos para permitir el flujo de fuerzas durante las siguientes oleadas de la incursión. Diez o quince minutos después del inicio del ataque, es esencial movilizar todas las fuerzas de acuerdo con el plan”: así escribió Yahya Sinwar, quien fue asesinado por las FDI en octubre del año pasado, de su puño y letra al comienzo de la directiva.

Islamist Hamas movement leader Yahya Sinwar (C) shouts slogans as he takes part in a tent city protest near the border with Israel east of Jabalia in the northern Gaza strip on March 30, 2018 to commemorate Land Day. Land Day marks the killing of six Arab Israelis during 1976 demonstrations against Israeli confiscations of Arab land. / AFP PHOTO / Mohammed ABED

El documento, analizado por el Centro de Inteligencia e Información sobre Terrorismo Meir Amit, fue elaborado en agosto de 2022 y detalla las instrucciones precisas para los terroristas. Incluye directivas sobre cómo invadir, la oportunidad para «establecer hechos sobre el terreno», instrucciones para masacrar civiles, pisotear a los soldados caídos de las FDI, quemar viviendas y la directiva de documentar todas las atrocidades como herramienta de guerra psicológica.

Los analistas dijeron que la directiva de Sinwar no se contentaba simplemente con una matanza a gran escala, sino que buscaba “un cambio estratégico fundamental en la situación sobre el terreno mediante el control físico continuo de los centros de mando, las comunicaciones y las bases de las FDI, para congelar una nueva realidad”.

El informe incluye secciones del documento de seis páginas, localizado por las FDI en Gaza, y analiza su estructura: desde el plan de ataque —que incluía fases de distracción e infiltración—, pasando por instrucciones claras para expandir los combates, hasta una «guerra de conciencia», que incluía órdenes de masacrar civiles, filmar la operación y difundir las imágenes. Entre otros objetivos, explicaron los analistas, Sinwar esperaba aprovechar esas grabaciones para obtener apoyo en el mundo árabe y reclutar a otros elementos de la «resistencia» para atacar a Israel.

Una investigación del New York Times publicada el sábado afirma que el documento fue descubierto por una fuerza especial de las FDI que operaba en el lugar donde Mohammed Sinwar, hermano del líder de Hamás, fue asesinado, en las profundidades del Hospital Europeo de Khan Younis.