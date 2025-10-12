Inaugurarán en Gaza un restaurante llamado “Nova Café”, en referencia al lugar donde cientos de jóvenes fueron asesinados el 7 de octubre

Itongadol/Agencia AJN.- Un restaurante, actualmente en construcción en la zona de Khan Younis, en Gaza, se prepara para abrir con el nombre de “Nova Café”, que hace referencia al festival de música donde Hamás asesinó a cientos de jóvenes durante el 7 de octubre de 2023.

Unos 350 israelíes murieron en el ataque perpetrado por agentes de la organización terrorista y decenas fueron tomados como rehenes en el festival, celebrado a pocos kilómetros de la frontera de Gaza, que se convirtió en uno de los símbolos del 7 de octubre.

Los palestinos en redes sociales respondieron con una mezcla de confusión y celebración al anuncio de la apertura. Un simpatizante de Hamás escribió: «Que Alá bendiga a su dueño con éxito y le dé dignidad», y añadió: «Espero que sus precios sean razonables y accesibles para todos». Otros comentaron con cinismo: «Quien sugirió este nombre para el restaurante es carnicero». Algunos exigieron una explicación sobre el nombre «Nova» y su conexión con el festival donde ocurrió la masacre.

Cómplices de Hamas ❗️



Un restaurante y cafetería “Nova”, abre sus puertas en Gaza.

Con los cuerpos de todos los asesinados por Hamas todavía calientes y los rehenes vivos y asesinados todavía en Gaza, la ciudadanía gazati confirma su complicidad con la masacre del 7 de octubre.… pic.twitter.com/FW3g0vNDmr — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 12, 2025

El lanzamiento del restaurante en redes sociales también generó reacciones en todo el mundo. «¡Miren! Próximamente abrirá en Gaza un nuevo restaurante llamado Nova Café. Es repugnante. Me pregunto cómo lo terminaron durante el genocidio», escribió Aliza Licht, empresaria judía y figura en redes sociales. «Repugnante y previsible», comentó un usuario, mientras otros etiquetaban en la sección de comentarios a famosas celebridades de Hollywood que se oponen a Israel, como Susan Sarandon, Whoopi Goldberg y Angelina Jolie.

El complejo de restaurantes se está construyendo en la calle al-Rasheed, junto al paseo marítimo, directamente en la playa, y actualmente se están terminando las obras finales. El complejo cuenta con varios comedores con numerosas zonas de estar con vistas al mar.