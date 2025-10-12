Alfombra roja y cierres de rutas: Israel se prepara para la llegada de Trump

Itongadol/Agencia AJN.- Las autoridades israelíes ultiman los preparativos para la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aterrizará en Israel el lunes por la mañana para supervisar la primera etapa de un acuerdo que busca asegurar la liberación de los rehenes restantes retenidos en Gaza.

En el Aeropuerto Ben-Gurión, equipos del Ministerio de Defensa colgaron docenas de banderas israelíes y estadounidenses y colocaron una alfombra roja de 50 metros para la llegada de Trump, prevista para alrededor de las 9.00 (hora local).

“El personal del departamento de logística ha estado trabajando incansablemente en los últimos días para garantizar que todo transcurra según lo previsto y que el evento se desarrolle de manera exitosa y respetuosa”, declaró el ministerio en un comunicado.

Erez Sidon, jefe de la División de Seguridad del ministerio, añadió: “La visita del presidente estadounidense, en el contexto del plan para la liberación de nuestros rehenes, está acompañada de gran entusiasmo y anticipación. Nuestro personal ha trabajado incansablemente para garantizar que todo transcurra sin contratiempos y con dignidad”.

La policía israelí informó que miles de agentes serán desplegados en el aeropuerto, en Jerusalem y a lo largo de las principales rutas entre ambos lugares, a partir de la madrugada del lunes. Se esperan importantes cierres de carreteras en el centro de Israel y dentro de Jerusalem durante la breve visita.

Los medios israelíes informaron que Trump pasará unas cuatro horas en el país, reuniéndose con Benjamín Netanyahu y dirigiéndose a la Knéset (Parlamento) antes de regresar al aeropuerto.

Se cree que la liberación de rehenes de Gaza comenzará el lunes por la mañana, seguida de la liberación de unos 250 prisioneros de seguridad palestinos. El intercambio podría tener complicaciones por la afirmación de Hamás de que no puede localizar algunos de los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Aproximadamente 1200 personas murieron y 252 israelíes y extranjeros fueron tomados como rehenes en los ataques de Hamás contra comunidades israelíes cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre. De los 48 rehenes restantes, se cree que unos 20 están vivos.