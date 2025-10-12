Inicio Tapa del Día Titulares del día en Israel

Titulares del día en Israel

Por Iton Gadol
0 Comentarios

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Netanyahu afirmó que Israel está listo para la liberación inmediata de los rehenes, mientras informes indican que podrían ser liberados hoy

The Jerusalem Post: Informe: Hamás liberará a los rehenes vivos hoy si Israel revisa la lista de prisioneros a cambio

YNET: Matar civiles y transmitirlo: la directiva de Yahya Sinwar — y la documentación en grabaciones de la unidad 8200

Haaretz: Hamás comienza a trasladar rehenes a puntos de concentración antes de su liberación, según fuentes israelíes

Arutz Sheva: Programa de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Israel

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

También te puede interesar

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Titulares del día en Israel

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Titulares del día en Israel

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más