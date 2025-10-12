Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:
The Times of Israel: Netanyahu afirmó que Israel está listo para la liberación inmediata de los rehenes, mientras informes indican que podrían ser liberados hoy
The Jerusalem Post: Informe: Hamás liberará a los rehenes vivos hoy si Israel revisa la lista de prisioneros a cambio
YNET: Matar civiles y transmitirlo: la directiva de Yahya Sinwar — y la documentación en grabaciones de la unidad 8200
Haaretz: Hamás comienza a trasladar rehenes a puntos de concentración antes de su liberación, según fuentes israelíes
Arutz Sheva: Programa de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Israel
