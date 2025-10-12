Informe: Hamás liberará a los rehenes vivos hoy si Israel revisa la lista de prisioneros a cambio

Itongadol/Agencia AJN.- Hamás aceptará liberar a los 20 rehenes vivos de Gaza un día antes de la fecha límite si Israel cede en su lista de prisioneros palestinos, informó hoy la BBC, citando a un funcionario palestino familiarizado con las negociaciones.

Según la BBC, si Israel accediera a liberar a dos de los siete prisioneros de alto perfil que reclama Hamás, liberaría a los rehenes el domingo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que no hay cambios en la evaluación actual, pero se mantienen preparadas para cualquier novedad con respecto a la recepción de los rehenes.

Israel cree que Hamás liberará a los rehenes vivos antes de la medianoche del domingo, de modo que estén bajo el cuidado israelí para cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, llegue el lunes por la mañana.

“Israel está preparado y listo para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes”, declaró hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Según informes, Hamás ha comenzado a reunir a los rehenes vivos para preparar su entrega a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Sin embargo, Hamás aún no ha anunciado el lugar de la entrega, y las autoridades israelíes no tienen ninguna indicación de dónde se llevará a cabo ni de si habrá más de un lugar.

“Sabemos por comunicados anteriores que, en los días previos a la entrega, Hamás reunía a los rehenes en un lugar para preparar su liberación. Suponemos que eso es lo que hicieron durante las últimas 24 horas”, declaró un funcionario de seguridad israelí a Maariv.