Netanyahu afirmó que Israel está listo para la liberación inmediata de los rehenes, mientras informes indican que podrían ser liberados hoy

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó hoy que “Israel está listo y preparado para la recepción inmediata de todos los rehenes”, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro, debo a que informes indican que la liberación de los secuestrados de Gaza podría tener lugar esta misma tarde.

Mientras tanto, un funcionario israelí declaró a la emisora ​​pública Kan que el ejército cree que los rehenes estarán de regreso en Israel para cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, aterrice en el Estado hebreo el lunes a las 9.20 (hora local).

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado sus preparativos para la liberación de los rehenes y estiman que todos serán liberados antes de la llegada de Trump», declaró la fuente.

Medios hebreos citaron a funcionarios israelíes anónimos que confirman un informe del Wall Street Journal según el cual Jerusalem ha recibido indicios de que Hamás busca adelantar la liberación de los rehenes en Gaza a esta noche.

Según los informes, el grupo terrorista ha indicado que desea completar el proceso antes de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a Israel mañana por la mañana.

No hay confirmación oficial sobre la posible aceleración del plazo. Funcionarios israelíes habían dicho previamente que esperaban la liberación de los rehenes el lunes por la mañana.

Tras los informes de que Hamás podría liberar a los rehenes esta noche, un funcionario de defensa israelí afirmó que “en este momento, no hay cambios en la evaluación de inteligencia”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para cualquier novedad relacionada con la recepción de los rehenes”, añadió el funcionario.