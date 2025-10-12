Efemérides: Hoy en la historia judía / Se gradúan los primeros oficiales de West Point, la mitad judíos

Itongadol.- El 12 de octubre de 1802 se graduaron los primeros oficiales de la Academia Militar de Estados Unidos, en West Point, Nueva York, y la mitad fueron judíos. Hoy en día la escuela de entrenamiento ofrece un programa de cuatro años que recibe a 1.000 personas por año.

En 1802, cuando su primer grupo de 12 cadetes comenzó sus estudios allí, West Point tenía como objetivo proveer entrenamiento militar a ingenieros, pero no tenía una duración estándar en su programa ni estándares de admisión concretos.

Uno de sus miembros fue Simeon Magruder, un judío que se unió en 1790 a los rangos del ejército militar (a sus 16 años). Fue distinguido por su participación en la Batalla de los Árboles Caídos el 20 de agosto de 1794. Esta marcó el fin de la Guerra del Noreste Indio.

En los últimos dos siglos West Point graduó aproximadamente a 900 oficiales judíos. Además tiene una capilla judía y desde mediados del siglo XX ha albergado al Coro de Cadetes de la Capilla Judía, cuyos miembros, entre los que hay judíos y no judíos, cantan canciones en hebreo en distintas ocasiones.

De Eduardo Chernisky para Itongadol.