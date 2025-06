Israel niega haber enviado sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania

Itongadol.- Israel niega haber entregado sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, después de que el enviado israelí a Kiev indicara que sí lo había hecho.

«No es correcto», afirma el Ministerio de Exteriores en un comunicado. «Israel no transfirió sistemas Patriot a Ucrania».

«Estos sistemas están ahora en Ucrania», dijo el embajador Michael Brodsky en una entrevista con un canal ucraniano de YouTube el domingo. «Los sistemas israelíes que estaban en servicio a principios de la década de 1990, acordamos transferirlos a Ucrania y, lamentablemente, no hablamos mucho al respecto».

En mayo, The New York Times informó de que un sistema Patriot con base en Israel sería enviado a Ucrania una vez reacondicionado.

Una fuente diplomática ha declarado a The Times of Israel que Israel entregó misiles interceptores a Estados Unidos a principios de este año, pero que Ucrania no ha recibido ninguno.