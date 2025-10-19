Tras el ataque a las FDI en Rafah, la Fuerza Aérea israelí toma represalias contra «túneles estratégicos» en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que terroristas lanzaron un misil antitanque y dispararon contra las tropas que operaban en la zona de Rafah, al sur de Gaza, y en respuesta el ejército israelí realizó ataques en la zona «para eliminar la amenaza y desmantelar los túneles y las estructuras militares utilizadas para actividades terroristas».

Las FDI añadieron que «estas acciones terroristas constituyen una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego, y las FDI responderán con firmeza».

El primer ministro Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el secretario militar abandonaron la reunión semanal del Gabinete para realizar una evaluación urgente de seguridad.

Durante la sesión, el gobierno también aprobó cambiar el nombre de la campaña en curso a Guerra de Renacimiento.

Netanyahu afirmó que Israel tomará represalias contundentes ante el ataque de Hamás contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mientras que Hamás afirmó no haber participado en los enfrentamientos de Rafah y añadió que está «comprometido con el alto el fuego».

La escalada se produce en medio de una frágil calma tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y los terroristas de Hamás.

Dos días antes, las FDI informaron de la primera violación significativa del alto el fuego, cuando terroristas armados de Hamás emergieron de túneles y abrieron fuego contra las tropas israelíes en dos incidentes separados en Khan Younis y Rafah. Varios de los terroristas murieron en ataques aéreos israelíes.

Desde el inicio del alto el fuego, las fuerzas de las FDI que operan en las zonas de amortiguación designadas han estado sujetas a estrictas normas de combate. Las tropas solo pueden abrir fuego para ahuyentar a sospechosos que se acerquen a sus posiciones o para realizar ataques precisos cuando un terrorista armado represente una amenaza inmediata. En todas las demás situaciones, incluso cuando se identifique a los hombres armados de Hamás a distancia mediante la vista, binoculares, drones o aeronaves, las fuerzas israelíes tienen prohibido disparar.