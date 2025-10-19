Hamás afirmó que entregará el cuerpo de un rehén hoy «si las condiciones lo permiten»

Itongadol/Agencia AJN.- El brazo militar de Hamás afirmó haber encontrado el cuerpo de otro rehén durante las operaciones de búsqueda en curso.

«Transferiremos el cuerpo hoy si las condiciones sobre el terreno son adecuadas», declaró el grupo, y añadió que «cualquier escalada sionista complicará las operaciones de búsqueda y excavación, así como la recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recepción de los mismos por parte de la ocupación».

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que los cuerpos de los rehenes asesinados Ronen Engel, de 54 años, y el ciudadano tailandés Sonthaya Oakkharasr, de 30, fueron devueltos a Israel por Hamás durante la noche del sábado y posteriormente identificados por expertos forenses.

Engel fue asesinado por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, y sus restos fueron secuestrados hacia Gaza. Su esposa, Karina, y sus hijas, Mika y Yuval, fueron secuestradas con vida y liberadas semanas después en el marco de un acuerdo de tregua. Oakkharasr, trabajador agrícola en el kibutz Be’eri, fue asesinado el mismo día durante la masacre y su cuerpo también fue llevado a la Franja. Su muerte había sido confirmada oficialmente por el ejército israelí en mayo de 2024.

Los ataúdes con los restos de ambos fueron recogidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el sur de Gaza y transferidos a las Fuerzas de Defensa de Israel. Luego fueron cubiertos con banderas israelíes y homenajeados en una breve ceremonia encabezada por un rabino militar, antes de ser trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde especialistas confirmaron sus identidades.