Portugal: Parlamento aprueba en primera lectura la prohibición del burka

Itongadol/Agencia AJN.- El Parlamento de Portugal aprobó en primera lectura la prohibición de taparse el rostro en lugares públicos, una propuesta que ahora pasa a una comisión legislativa antes de volver al pleno para la votación final.

El proyecto de ley del partido Chega fue aprobado con el apoyo de los dos socios en el Gobierno, el partido Social Demócrata y el democristiano CDS-PP, además de Iniciativa Liberal.

Se opusieron el Partido Socialista, el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda y el Comunista de Portugal, mientras que se abstuvieron el animalista PAN y el regionalista JPP.

Chega aboga por vetar el uso de «ropas destinadas a ocultar u obstaculizar la exhibición del rostro» en espacios públicos, además de prohibir el «forzar a alguien a ocultar su cara por motivos de género o religión» y propone sanciones de 200 a 4.000 euros.

Durante un acalorado debate en el Parlamento, el presidente de Chega, André Ventura, vinculó el burka, que cubre todo el cuerpo en algunos países islámicos, con la inmigración.

«Quien llega a Portugal, viniendo de donde venga, de la región que sea, con las costumbres que tenga y con la religión que tenga, debe sobre todo cumplir, respetar y hacer respetar las costumbres y valores de este país», dijo.

Ventura alegó que su partido ha presentado esta iniciativa «para prohibir que se obligue a las mujeres a ocultar su rostro totalmente, tanto si tiene que ver con su identidad como por obligación religiosa».