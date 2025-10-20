En la guerra de Gaza cayó un centenar de soldados inmigrantes

Itongadol/Agencia AJN.- «Según informes y estudios, entre el 10 y el 15% de los caídos hasta la fecha en la guerra (de Gaza) son inmigrantes o ‘soldados solitarios’; es decir, más de 90», explicaron desde la asociación 1 Million Lobby.

Según sus datos, actualmente hay 3.905 inmigrantes sirviendo como soldados regulares en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), de los cuales 2.576 lo hacen bajo la condición de «soldado solitario», como se llama a quien no tiene a su familia nuclear en Israel.

«El heroísmo de los soldados inmigrantes expresa el poderoso vínculo entre el pueblo judío y el Estado de Israel; un vínculo de fe, coraje y sacrificio. Su memoria es fuente de inspiración y fortaleza para muchos jóvenes judíos de todo el mundo», afirmó el presidente de la Agencia Judía y mayor general (retirado) Doron Almog.

Por ello se decidió realizar una ceremonia en honor a los 96 soldados olim (inmigrantes) caídos en la guerra Espadas de Hierro el 26 de octubre, coincidiendo con el Día Nacional de la Aliá (inmigración).

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Enav de Tel Aviv, con transmisión en directo por Internet.

La ceremonia es organizada por 1 Million Lobby en colaboración con Almog, la familia del soldado rehén Omer Neutra y familiares de otros caídos.

El presidente Isaac Herzog estará presente.

El evento principal incluirá la presentación de un libro que conmemora las historias de los 96 olim caídos.

«Cada soldado recibirá una página completa que incluirá su historia de vida, servicio militar, mensajes de sus familias y una cita personal, junto con un código QR que lleve a una página conmemorativa en Internet», informaron los organizadores.

“Los caídos llegaron a Israel desde diversos países del mundo; algunos eran inmigrantes llegados en los últimos años y otros inmigraron hace décadas, pero todos llevaban el legado de la aliá en su identidad”, añadieron.

Al mismo tiempo, se creó una serie de 74 calcomanías conmemorativas personalizadas para cada soldado caído, con el fin de que sus familias pudieran “difundir el recuerdo de sus seres queridos entre las masas”.