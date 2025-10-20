Bolivia. Canciller de Israel felicita al presidente electo y pide renovar los lazos diplomáticos

Itongadol/Agencia AJN.- “Felicito al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como nuevo presidente de Bolivia”, declaró el canciller de Israel Gideon Sa’ar en un comunicado.

“Expresamos nuestros más cálidos deseos al pueblo boliviano por su proceso democrático y su decisión de renovar su posición”, continuó.

“Bolivia tiene una larga historia de amistad con Israel y el pueblo judío. Esperamos abrir un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales y promover la cooperación en una amplia gama de áreas para el beneficio de ambas naciones”, declaró Sa’ar.

Bolivia rompió relaciones con Israel en noviembre de 2023, por su respuesta a la Masacre del 7 de Octubre.

En su discurso de victoria, Paz dijo que Bolivia está “reclamando su lugar en el escenario internacional”.