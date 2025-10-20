Inicio ISRAEL Bolivia. Canciller de Israel felicita al presidente electo y pide renovar los lazos diplomáticos

Bolivia. Canciller de Israel felicita al presidente electo y pide renovar los lazos diplomáticos

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- “Felicito al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como nuevo presidente de Bolivia”, declaró el canciller de Israel Gideon Sa’ar en un comunicado.

“Expresamos nuestros más cálidos deseos al pueblo boliviano por su proceso democrático y su decisión de renovar su posición”, continuó.

“Bolivia tiene una larga historia de amistad con Israel y el pueblo judío. Esperamos abrir un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales y promover la cooperación en una amplia gama de áreas para el beneficio de ambas naciones”, declaró Sa’ar.

Bolivia rompió relaciones con Israel en noviembre de 2023, por su respuesta a la Masacre del 7 de Octubre.

En su discurso de victoria, Paz dijo que Bolivia está “reclamando su lugar en el escenario internacional”.

También te puede interesar

En la guerra de Gaza cayó un centenar...

Tras el ataque a las FDI en Rafah,...

Katz: «Hamás aprenderá por las malas que Israel...

Netanyahu ordena “medidas firmes” tras ataque de Hamás...

El gabinete israelí votará para cambiar el nombre...

Un rehén liberado afirma que comentarios de Ben...

Embajador de Israel agradece el apoyo del «presidente...

Exrehén israelí Omri Miran va a la playa...

Argentina. Ataque antisemita contra una emblemática escuela judía...

Venezuela. Nobel de la Paz María Corina Machado...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más