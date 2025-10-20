Israel se prepara para recibir esta noche los restos de otro rehén asesinado en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Se espera que Hamás devuelva los restos de otro rehén a Israel el lunes por la noche, según informaron funcionarios israelíes a The Jerusalem Post.

El grupo terrorista de Gaza afirmó en un comunicado que la entrega se produciría a las 20.00 (hora local).

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Izzadin al-Qassam, anunció el domingo que había localizado los restos de uno de los rehenes fallecidos en cautiverio en Gaza y que lo devolvería ese mismo día si las condiciones lo permitían.

“Las Brigadas al-Qassam encontraron hoy el cuerpo de un prisionero israelí durante las operaciones de búsqueda en curso”, declaró la organización terrorista.

Hamás “entregará [los restos] hoy si las condiciones del terreno son adecuadas. Enfatizamos que cualquier escalada sionista obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recuperación de los cuerpos de sus muertos por parte de la ocupación”, agregaron las Brigadas Izzadin al-Qassam.

Hamás aún conserva los cuerpos de 16 rehenes.

Este anuncio se produjo tras un ataque mortal contra tropas en el sur de la Franja de Gaza por la mañana, y una posterior oleada de ataques israelíes en represalia que amenazaron con romper la frágil tregua.

De conformidad con el acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos el lunes pasado, 72 horas después de la retirada de Israel a la Línea Amarilla. Hamás también devolvió los restos de 12 rehenes asesinados durante el alto el fuego.

Entre los rehenes fallecidos restantes se encuentra un soldado que murió combatiendo en la guerra de Gaza de 2014, el último rehén que quedaba antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Si bien la tregua parecía mantenerse en gran medida el lunes por la mañana, los soldados abrieron fuego contra operativos terroristas que cruzaron la línea de alto el fuego y representaban una «amenaza inminente» para las tropas en el este de la ciudad de Gaza, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los medios palestinos informaron de la muerte de dos personas en la zona del barrio de Shejaiya, donde, según las FDI, las tropas abrieron fuego en dos incidentes sucesivos.