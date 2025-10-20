¿Qué pasó dos días antes de la caída del régimen de Asad?

Itongadol/AJN.- El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asad al-Shibani, reveló algunos detalles sobre los últimos días previos a la caída del régimen de Bashar al-Assad, el 8 de diciembre de 2024.

Al-Shibani declaró en una entrevista con la agencia de noticias “Al-Akhbariya al-Suriya”, el sábado por la noche, que se celebró una reunión con los rusos por orden del nuevo presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, el 6 de diciembre del año pasado, con el objetivo de neutralizar a las fuerzas rusas del combate continuo para derrocar a Assad.

También explicó que los rebeldes prometieron a los rusos en ese momento que lo que estaba ocurriendo era un cambio de régimen, no una ruptura de las alianzas establecidas. Sin embargo, al mismo tiempo, Al-Shibani señaló que la delegación negociadora siria dejó claro que dichas alianzas permanecerían en vigor para preservar los intereses del pueblo sirio.

Afirmó que “la sabiduría de toda victoria siempre se refleja en actuar con una estrategia a largo plazo que no dañe los intereses del Estado y de su pueblo”.

También subrayó que “el acercamiento hacia Rusia se produjo de forma gradual”, y añadió que existían acuerdos firmados anteriormente con la parte rusa que Siria no aceptará.

Bases militares rusas

El ministro sirio explicó que su país ha estado discutiendo con Rusia una revisión de los acuerdos firmados bajo el régimen anterior, incluidos aquellos relacionados con las bases militares rusas, y subrayó que aún no se han firmado nuevos acuerdos. Destacó que “actualmente no existen acuerdos vigentes entre los dos países”.

También señaló que las bases rusas están ahora en proceso de negociación y reevaluación de su papel, explicando que las fuerzas rusas han reducido su presencia en territorio sirio y que actualmente se limitan a las bases de Hmeimim y Tartus. Dijo: “La presencia actual puede considerarse suspendida, y es necesario determinar la forma en que continuará la presencia rusa, si esta llega a mantenerse”.

Al-Shaybani añadió que estos temas fueron planteados durante las conversaciones de al-Shara con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú hace unos días.

Hace diez días, tras su reunión con Al-Shaybani, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov aclaró que las fuerzas rusas no permanecerán en Siria si el liderazgo sirio se opone a ello.

Cabe señalar que al-Shara realizó una visita de trabajo a Moscú el 15 de octubre, donde mantuvo su primera reunión con Putin, que duró dos horas y media. Durante las conversaciones, el presidente sirio expresó el deseo de Damasco de “reiniciar” las relaciones con Rusia para garantizar los intereses de ambos países.

También exigió que Asad y varios miembros del antiguo régimen fueran extraditados a Damasco para ser juzgados.