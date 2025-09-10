Terrorista que hirió a siete personas en Jerusalem condenado a 48 años de prisión

Itongadol.- El Tribunal de Distrito de Jerusalem condenó a 48 años de prisión a Amir Sidawi, residente de la ciudad, por el ataque terrorista con disparos ocurrido hace tres años y medio en la Ciudad Vieja, en el que siete personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada. Además de la pena de cárcel, recibió una condena condicional y deberá pagar compensaciones económicas significativas a las víctimas.

De acuerdo con la acusación, Sidawi adquirió un arma de fuego y dos cargadores, y mientras se encontraba bajo arresto domiciliario violó las condiciones de su liberación. Armado, llegó a la Ciudad Vieja y abrió fuego contra civiles judíos que esperaban en una parada de autobús junto al estacionamiento de la Tumba de David. Entre los heridos se encontraba una mujer embarazada, que debió dar a luz de manera prematura a las 26 semanas de gestación.

La Fiscalía del Distrito de Jerusalem había solicitado una pena de 56 años de cárcel, además de la activación acumulativa de seis meses de condena suspendida. El pedido incluyó compensaciones máximas para dos de las principales víctimas y al menos 150.000 shekels para cada uno de los demás afectados, así como la confiscación del automóvil y el arma utilizados en el ataque.

“La decisión de Sidawi fue llevar a cabo un atentado cruel e indiscriminado, con la intención de asesinar a judíos únicamente por su condición de judíos”, señaló la acusación. “Sus acciones dejaron un rastro de víctimas que hasta el día de hoy deben enfrentarse a graves daños físicos, psicológicos y emocionales”.

En su veredicto, el tribunal subrayó: “Los actos se llevaron a cabo exclusivamente porque las víctimas eran judías, identificables fácilmente por su vestimenta. Resulta inevitable recordar las imágenes desgarradoras de judíos atacados, asesinados y masacrados durante oscuros períodos de la historia únicamente por su identidad”.

La Fiscalía expresó su expectativa de que la sentencia brinde cierto alivio a los afectados: “Esperamos que la condena ayude a mitigar el sufrimiento de las víctimas y envíe un mensaje claro e inequívoco de que las autoridades actuarán con determinación y tolerancia cero contra quienes lleven a cabo ataques y amenacen la seguridad pública”.