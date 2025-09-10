Las Fuerzas de Defensa de Israel intensifican advertencias a civiles en Gaza antes de un posible operativo terrestre

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el miércoles que están desplegando múltiples métodos de advertencia dirigidos a la población civil palestina en la ciudad de Gaza ante la inminente posibilidad de un operativo terrestre israelí. La operación incluye la distribución masiva de panfletos, el envío de mensajes de texto, grabaciones de audio y llamadas directas a civiles.

Según la FDI, la Unidad Especial 504, conocida como “el Mossad del ejército”, ha liderado gran parte de la operación debido a su experiencia en idioma árabe y cultura palestina.

Desde el inicio del conflicto, las FDI han enviado millones de advertencias a la población de Gaza antes de ingresar a nuevas áreas del enclave, y aunque los civiles han mostrado cierta disposición a evacuar tras advertencias generales, hasta el martes solo alrededor de 100.000 personas habían abandonado la ciudad de un millón de habitantes. La magnitud y la inmediatez de la nueva operación indican que la invasión a gran escala podría estar próxima.

Obstáculos y resistencia de Hamás

Un funcionario de defensa israelí informó que Hamás bloquea activamente la evacuación de muchos civiles palestinos. Desde octubre de 2023, el grupo ha adoptado tácticas de guerrilla con células pequeñas que realizan emboscadas localizadas, evitando enfrentamientos a gran escala como los de Khan Yunis entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Según fuentes militares, la invasión podría involucrar hasta cinco divisiones, aunque gran parte dependerá de la resistencia que oponga Hamás. Sin embargo, algunas voces dentro de las FDI advierten que la operación podría provocar muertes de rehenes israelíes, civiles palestinos atrapados en el fuego cruzado y un deterioro adicional de la situación humanitaria, lo que afectaría la legitimidad israelí más que los beneficios esperados.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que tomar el control de Gaza City convencería a Hamás de liberar a los rehenes restantes y conduciría a la derrota del grupo, pero varios mandos militares consideran que Hamás podría continuar con su estrategia de guerra de guerrillas incluso después de una invasión urbana.

Riesgo humanitario

El Foro Humanitario de Gaza advirtió que el desplazamiento forzado de toda la población —incluidos niños, ancianos y personas con discapacidad— hacia áreas superpobladas y con recursos limitados solo agravará la crisis humanitaria. “Estas evacuaciones masivas pueden impedir además crear condiciones seguras para la liberación de los rehenes retenidos por Hamás. La única solución viable es establecer un espacio humanitario que cumpla con estándares internacionales y permita a las agencias de la ONU preparar la asistencia”, indicó el Foro.

Informes palestinos recientes señalan un aumento de víctimas civiles, especialmente el lunes, aunque no siempre distinguen entre combatientes y civiles. Por su parte, las FDI no han emitido declaraciones recientes sobre estas cifras. Mientras tanto, algunos reportes indican que un mayor número de civiles comenzó a abandonar la Ciudad de Gaza tras las advertencias del martes, aunque otros señalan que muchos permanecen en sus hogares.