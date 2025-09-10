OSM | Hagoel participó de una ceremonia en la que se conmemoró a las víctimas que fueron asesinadas a causa de su judaísmo en la diáspora

Itongadol.- El presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, participó este martes de una ceremonia en la que, por segunda vez, se entregaron certificados en nombre del gobierno de Israel, la Agencia Judía y la OSM a los familiares de las víctimas que fueron asesinadas por su judaísmo en la diáspora.

En esta ocasión, los certificados los recibieron los familiares de Sarah Levin y del difunto Ron Lischinsky.

El evento, expresó Hagoel, ‘‘se llevó a cabo de acuerdo con la ley para conmemorar a los judíos que fueron asesinados a causa de su judaísmo en la diáspora, una ley que estoy orgulloso de haber liderado y colocado en la agenda nacional’’.

‘‘Junto con el Ministro Amichai Shikley y el Secretario General de la Agencia Judía, Josh Schwartz, apoyamos a las familias que perdieron a sus seres queridos’’, agregó Hagoel esta mañana en una publicación en X (antes Twitter).

El encuentro, advirtió el titular de la OSM, ‘‘se llevó a cabo en un contexto de creciente antisemitismo en el mundo y fue un recordatorio doloroso pero también vinculante’’.

En ese sentido, Hagoel afirmó: ‘‘Debemos seguir estando a la vanguardia de la lucha, fortalecer la unidad del pueblo judío y garantizar que la memoria permanezca viva y vibrante para las generaciones futuras’’.