Una leyenda entre sus pares: la dentista única de Hadassah en el centro de atención

Itongadol.- La Dra. Esi Sharon-Sagie, dentista de Hadassah, tiene una historia única que contar. Su conmovedor relato de su trabajo pionero en el uso de registros dentales para identificar a las víctimas del 7 de octubre es de la materia prima que hacen las leyendas.

Como leerán en este conmovedor artículo de Barbara Sofer, columnista del Jerusalem Post y directora de relaciones públicas de Hadassah: Organización de Mujeres Sionistas de Estados Unidos, no somos las únicas que lo pensamos. Sus colegas también.

Hagan clic aquí para leer el informe completo de Barbara sobre la Dra. Sharon-Sagie en el Jerusalem Post: «Enfrentando la espeluznante verdad: Cómo los dientes ayudan a identificar a las víctimas del 7 de octubre».