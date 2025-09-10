Irán aseguró que el nuevo marco de cooperación con la IAEA no permite el ingreso de los inspectores a los sitios nucleares

Itongadol.- El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), Rafael Grossi, afirmó que el nuevo marco de cooperación con la República Islámica abarca “todas las instalaciones en Irán”. Sin embargo, el canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió que el acuerdo no permite el ingreso de inspectores a sitios nucleares.

Teherán alcanzó el acuerdo con la IAEA este martes, tras suspender la cooperación después de la guerra con Israel en junio.

En ese sentido, Grossi –ex embajador de Argentina en Austria- remarcó que el documento establece “procedimientos claros de inspección” e incluye reportes sobre instalaciones atacadas y el material nuclear allí presente.

A pesar de esto, Araghchi aseveró que el acceso a sitios nucleares no forma parte del pacto, y que el alcance de los inspectores se decidirá en futuras negociaciones.

Con respecto al futuro, Grossi detalló que la IAEA e Irán reanudarán la cooperación “de manera respetuosa y amplia”, pidiendo implementar de inmediato “medidas prácticas”, aunque reconoció que aún habrá desafíos.

El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi.

En los últimos meses, el programa nuclear iraní fue motivo de creciente tensión internacional, especialmente después de los ataques contra instalaciones sensibles.

Múltiples países occidentales expresaron su preocupación por la falta de transparencia de Teherán, señalando que podría estar acercándose a niveles de enriquecimiento de uranio considerados críticos.

De todas maneras, la posición de Irán es que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y busca garantizar su seguridad energética. Funcionarios de la República Islámica sostuvieron que las presiones internacionales y las sanciones impuestas en los últimos años fueron injustas y que solo un marco de cooperación equilibrado permitirá avanzar hacia una solución estable.

Por su parte, diplomáticos europeos y de Estados Unidos analizan de cerca el alcance del acuerdo anunciado en Viena. Si bien valoran el gesto de reanudar el diálogo, subrayan que sin inspecciones en terreno será difícil verificar los compromisos de Irán.

Incluso algunos funcionarios enfatizaron que, si no hay avances concretos, podrían retomarse sanciones más severas.