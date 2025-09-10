Scholem Aleijem | Curso de Articulación de Secundaria: preparación para el siguiente Nivel

El pasaje de la Primaria a la Secundaria es una etapa movilizante y muy importante en el crecimiento personal y académico de cada estudiante. Por eso, en el Scholem, esta transición es abordada con un abordaje especial: el Curso de Articulación de Secundaria.

Esta propuesta, de la que participan quienes desean entrar al Nivel Secundario del Scholem Aleijem, tiene como objetivo acercar a las y los estudiantes a esta nueva etapa. Para eso, se crean espacios que permiten dar cuenta del momento del aprendizaje en el que se encuentran. Además, se proponen dinámicas en las que pueden conocer a sus futuros referentes, compañeros y compañeras.

Para lograr todo esto, se trabaja sobre diferentes asignaturas, entre las que se encuentran Matemática, Lengua y Literatura, y Estudios Judaicos. Además, en la materia de Inglés, se evalúa el nivel de cada estudiante, lo que permite determinar si cursarán el plan bilingüe de la Escuela. Todo este proceso es acompañado por un cuadernillo que permite recorrer las diferentes actividades con sugerencias para el estudio, para poner en práctica nuevas metodologías típicas del Nivel Secundario.

Acompañar a las y los estudiantes en esta etapa es esencial para un buen comienzo de este nuevo ciclo. ¡A seguir así!