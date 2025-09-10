Casa Noar: un espacio pensado para que las y los jóvenes de la comunidad judía puedan vivir mientras estudian o trabajan

Un hogar transitorio donde los jóvenes encuentran respaldo, pertenencia y contención para crecer y dar pasos firmes hacia su independencia, en un entorno de valores, tradiciones y proyectos compartidos.

Ofek es una Institución cuya misión es potenciar las habilidades y capacidades de los jóvenes de la comunidad judía argentina, mejorando su acceso a los derechos, bienestar y oportunidades.

En este marco, Casa Noar —ubicada en CABA— ofrece una alternativa de vivienda que brinda seguridad, pertenencia y acompañamiento en el camino hacia la autonomía personal y el crecimiento integral.

Allí, cada joven descubre más que un techo: se generan amistades y se construyen historias de superación. La calidez humana y el sostén cotidiano se convierten en la fuerza que impulsa a confiar en el propio rumbo, a

enfrentar desafíos con valentía y a creer en un futuro lleno de posibilidades.

Gabriel, de 25 años, resume con sus palabras el impacto de su paso por Noar:

“Fue un empujón de vida. Durante mi estadía pude pagar las deudas que tenía, terminar el secundario, trabajar, hacer varios cursos que me servirán para mi futuro emprendimiento, comprarme mi propia heladera y hasta ¡ahorrar! En breve me estoy yendo y no tengo más que palabras de agradecimiento”.

👉 Conocé la casa

“El espacio que tenemos vale oro”

Luz, que hoy tiene 29 años, ingresó a Ofek en 2019 con muchas ganas de crecer y de desarrollarse. Vivió un tiempo en Casa Noar, donde siempre se brindó al máximo, dejando huellas imborrables en sus compañeros y referentes:

“No me alcanzan las palabras de agradecimiento por tanto apoyo incondicional y por todo lo que hacen. Son, realmente, una salvación para los jóvenes. A los chicos de Casa Noar les digo que aprovechen esta oportunidad, el espacio que tenemos vale oro”.

Además, Casa Noar es un verdadero hogar: se celebran Shabatot y Jaguim en Comunidad, se construye la sucá con compromiso y se comparten tradiciones que refuerzan la identidad y el sentido de pertenencia.

Vanina Feniger, Coordinadora General de Ofek, lo sintetiza así:

«Casa Noar es un sueño hecho realidad. Es la posibilidad de darle una solución concreta a jóvenes que no tienen dónde vivir, y ofrecerles un espacio sano para que puedan enfocarse en lo más importante: estudiar, trabajar y proyectar un futuro mejor. Aquí, durante tres años, los acompañamos con pares y referentes que están cerca en todo momento, ayudándolos a crecer con autonomía y confianza. Para mí, Casa Noar refleja el corazón de OFEK: transformar la vida de los jóvenes con oportunidades reales y sostén cotidiano, sembrando dignidad y esperanza en cada historia» señala Vanina Feniger, Coordinadora General de Ofek.

Quienes vivieron esta experiencia coinciden en la importancia de que Casa Noar siga abriendo sus puertas a otros jóvenes que, como ellos, necesitan un hogar donde sentirse acompañados y fortalecidos. Ese es el espíritu que mantiene viva a Casa Noar.

Si estás interesado/a en esta propuesta que potencia tus ganas de crecer, escribinos.

📩 [email protected]

📲 https://wa.me/+5491151261228