Donación récord en Israel: 600 millones de shekels en acciones de Nvidia para el Hospital Beilinson

Itongadol.- La histórica donación de 600 millones de shekels (unos 180 millones de dólares) de Shmuel Harlap al Hospital Beilinson, junto con otros aportes por decenas de millones al Instituto Weizmann en agosto, generó gran repercusión en Israel. Sin embargo, según reveló Calcalist, no se trató de dinero en efectivo, sino que al menos parte de los fondos fueron entregados en acciones de Nvidia, la empresa tecnológica más valiosa del mundo.

Harlap, veterano inversor ligado al sector de alta tecnología, había invertido previamente en Mellanox, la compañía israelí adquirida por Nvidia en 2019 por 7.000 millones de dólares. En esa operación, los accionistas de Mellanox recibieron 125 dólares por cada acción. Con ese capital, Harlap habría comprado títulos de Nvidia casi de inmediato.

Shmuel Harlap.

En ese momento, la capitalización bursátil de Nvidia rondaba los 93.000 millones de dólares. Desde entonces, la compañía experimentó un ascenso meteórico: se convirtió en proveedor casi exclusivo de chips para modelos de inteligencia artificial, alcanzando una valoración de 4,5 billones de dólares. El precio de sus acciones saltó de 6 dólares en 2020 a más de 168 en septiembre de 2025, un aumento del 2.261% en apenas cuatro años y medio.

Esa revalorización multiplicó la fortuna de Harlap, aunque se desconoce el tamaño exacto de su participación original en Mellanox. Sus donaciones, hechas en títulos y no en efectivo, también trasladan el riesgo y el potencial de las acciones de Nvidia a las instituciones beneficiarias. En las últimas semanas, la compañía ha mostrado cierta volatilidad en bolsa por los temores de que competidores como Broadcom erosionen su dominio en el mercado.

El propio Harlap se limitó a responder: “No damos detalles sobre donaciones”.

La construcción de la Torre de la Esperanza

La contribución de Harlap al Hospital Beilinson es la mayor jamás recibida por un hospital público en Israel. Los fondos financiarán la construcción de la Hope Tower, un nuevo complejo de 15 pisos y 70.000 metros cuadrados que estará destinado a enfermedades cardíacas y neurológicas. El edificio contará con 300 camas, incluidas unidades de cuidados intensivos, y se prevé su inauguración para principios de 2027.

A esto se suma la donación de unos 10 millones de dólares al Instituto Weizmann, destinados a restaurar un edificio dañado por el ataque con misiles iraníes de junio pasado.

Un inversor clave en startups israelíes

Más allá de la filantropía, Harlap y su compañía Colmobil han sido protagonistas en el ecosistema tecnológico israelí. Invirtieron en Mobileye, cuya venta a Intel en 2017 les reportó más de 1.000 millones de dólares. También participan en Orcam Technologies, la firma de dispositivos médicos fundada por Amnon Shashua y Ziv Aviram, creadores de Mobileye.

La compra de Mellanox por Nvidia fue, en retrospectiva, decisiva: sus tecnologías de redes avanzadas se integraron a los sistemas de inteligencia artificial y centros de datos de Nvidia, reforzando el liderazgo global de la empresa en plena revolución de la IA.

