Menorá | La Midrashá Lily Safra: un espacio de crecimiento y aprendizaje

La Midrashá Lily Safra se consolida día a día como un espacio único de estudio, reflexión y encuentro para mujeres jóvenes. Con un programa académico variado y de excelencia, combina el aprendizaje profundo con la inspiración personal y la posibilidad de compartir junto a pares un camino de identidad y valores.

Hay una oferta amplia de cursos presenciales y virtuales, por la mañana y por la tarde, que incluyen desde Tanaj hasta historia judía, pasando por filosofía, ética y hebreo. Todos los cursos se proponen como espacios de reflexión y estudio a partir de las fuentes, profundizando el vínculo con la Torá desde una mirada actual, humana y académica.

Algunos de los cursos actuales son: Séfer HaKuzarí, con el Rab. Gabi Said; Halajá Pesuká, con el Rab. Marcos Trenyan; Tanaj, con la Morá Isabel Falak; los objetivos de las Misvot en el pensamiento judío moderno, con el Rab. Abraham Sacca; Ulpán de hebreo, con la Morá Penina Hodari; e Historia judía, con el Moré Ezequiel Antebi Sacca.

También se organizan actividades, Shabat especiales, encuentros sociales y viajes de estudio a Israel.

En constante crecimiento, la Midrashá Lily Safra busca acompañar a las jóvenes en una etapa clave de sus vidas, ofreciéndoles herramientas para profundizar en las fuentes judías, fortalecer su identidad, enriquecer su vida comunitaria y proyectarse con confianza hacia el futuro.

Contacto: [email protected]

Instagram: midrasha_menora

11 3423-3635/ 11 6805-2341