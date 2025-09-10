Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Irán niega el acceso de los inspectores a las instalaciones nucleares en virtud del acuerdo con el OIEA, mientras que el organismo de control promociona el pacto.

The Jerusalem Post: Los ataques israelíes en Catar provocan «buenas conversaciones» entre Netanyahu y Trump, según informa una fuente al «Post».

YNET: «Agresión en Doha»: los periódicos de Catar se indignan ante la posibilidad de un nuevo ataque por parte de Israel.

Maariv: ¿Escenario de Muhammad Daf? Optimismo en Israel ante el descubrimiento de los resultados del atentado en Qatar.

Israel Hayom: Lo que Qatar puede y no puede hacer tras el ataque israelí contra Hamás en Doha.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

También te puede interesar

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más