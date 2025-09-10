TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Irán niega el acceso de los inspectores a las instalaciones nucleares en virtud del acuerdo con el OIEA, mientras que el organismo de control promociona el pacto.

The Jerusalem Post: Los ataques israelíes en Catar provocan «buenas conversaciones» entre Netanyahu y Trump, según informa una fuente al «Post».

YNET: «Agresión en Doha»: los periódicos de Catar se indignan ante la posibilidad de un nuevo ataque por parte de Israel.

Maariv: ¿Escenario de Muhammad Daf? Optimismo en Israel ante el descubrimiento de los resultados del atentado en Qatar.

Israel Hayom: Lo que Qatar puede y no puede hacer tras el ataque israelí contra Hamás en Doha.

