El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para debatir el ataque de Israel a Qatar

Itongadol/Agencia AJN.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el miércoles por la noche para debatir el ataque de Israel ayer a Doha, Qatar.

La reunión de emergencia se produce a petición de Argelia y Pakistán, según informó AFP esta madrugada.

“No habrá inmunidad para los terroristas, ni en Gaza, ni en el Líbano, ni en Qatar. El embajador argelino opta por cooperar con Hamás y brindarles apoyo desde el Consejo de Seguridad», respondió al anuncio Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU.

“Israel no rehuirá y seguirá actuando con decisión contra los líderes terroristas dondequiera que se escondan, hasta que los rehenes sean devueltos y se restablezca la seguridad a nuestros ciudadanos”, agregó.

El martes por la tarde, aviones de la Fuerza Aérea de Israel llevaron a cabo un ataque aéreo selectivo contra funcionarios de Hamás en Doha. El objetivo del ataque era asesinar a varias figuras clave de la cúpula de la organización terrorista, aunque también se dijo que era una represalia por el atentado terrorista del martes en Jerusalem, que dejó seis muertos y más de 20 heridos.

Entre los objetivos clave del ataque se encontraban Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal y Zaher Jabarin, quienes desempeñaron un papel vital en la cúpula de cinco hombres de la organización.

También desempeñaron un papel importante en los equipos de negociación para alcanzar un alto el fuego y un acuerdo sobre la toma de rehenes.

Hamás confirmó la muerte de cinco funcionarios, incluido el hijo de Hayya, pero no se ha confirmado la de los principales objetivos.

Si bien los funcionarios israelíes elogiaron el ataque, este recibió una condena generalizada a nivel internacional. El Reino Unido, Francia, Canadá, el Vaticano, Japón, Alemania, Turquía, Italia y la ONU emitieron comunicados en contra.

Si bien Estados Unidos fue informado del ataque con antelación, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que se trató de una decisión unilateral de Jerusalem.