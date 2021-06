Tel Aviv permitirá que parejas no casadas y del mismo sexo se registren como “unidades familiares”

Agencia AJN.- El municipio de Tel Aviv-Yafo anunció el martes que permitirá que las parejas no casadas, incluidas las parejas del mismo sexo, se registren como “unidades familiares”, con el fin de recibir igualdad de derechos.

El registro como “unidades familiares” se aplicará a las parejas que viven juntas y comparten una residencia, según lo definido como pareja de hecho por el Instituto Nacional de Seguros (Bituach Leumi) o de acuerdo con la presentación de una declaración jurada firmada por un abogado que lo acredite.

Una vez finalizado el proceso de registro, los residentes de Tel Aviv recibirán un certificado que agilizará el acceso a los derechos y servicios municipales, como el acceso a la educación para niños, descuentos en centros comunitarios y permisos de estacionamiento para socios.

En los últimos días, el municipio ya registró tres parejas no casadas, entre las que se encuentra Etai Pinkas Arad, concejal responsable de asuntos LGBTQ + en Tel Aviv.

“El municipio de Tel Aviv-Yafo ha tomado una decisión innovadora para permitir el registro de parejas no casadas, lo que ha dado lugar a una ola de decisiones similares en las autoridades locales de todo el país. Más de un millón de ciudadanos israelíes ahora viven en autoridades locales que reconocen su asociación, incluso si no pueden o no desean casarse a través del rabinato. Este proceso se está intensificando y proporcionará una gran influencia sobre el Ministerio del Interior para reconocer tales registros y sobre la Knesset (Parlamento) para permitir acuerdos conyugales, y eventualmente también los matrimonios civiles”, dijo Pinkas Arad.

“Estamos muy contentos de abrir el registro hoy y cerrar el círculo junto con Yoav, mi pareja. La ciudad de Toronto nos casó hace exactamente 16 años, pero nuestro matrimonio no ha sido reconocido por el Estado de Israel hasta hoy. Llamo a todos los líderes municipales a unirse a esta iniciativa y a que la Knesset haga lo que debería haber hecho hace décadas, al permitir matrimonios civiles iguales para todos”, agregó Pinkas Arad.

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, destacó la importancia de la igualdad de derechos, así como la importancia del cambio para la comunidad LGBTQ +.