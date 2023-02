Startups. Israel implementa carritos de compras inteligentes en supermercados

Itongadol.- Un dispositivo para carros inteligentes basado en visión por ordenador y desarrollado por una empresa israelí permite a los clientes hacer la compra por Internet mientras están en el supermercado y decir adiós a las largas colas en las cajas.

La startup Shopic, con sede en Tel Aviv, ha desarrollado un dispositivo que puede colocarse en cualquier carro de supermercado. Mientras los clientes hacen la compra, el dispositivo, dotado de inteligencia artificial, identifica los productos que se meten y sacan del carrito inteligente sin necesidad de escanear códigos de barras. Según la empresa, tiene una precisión del 99,4%.

El dispositivo de pantalla muestra los precios mediante una cámara que aplica IA en forma de algoritmos de visión por ordenador. Puede detectar productos arrojados a un carrito mientras está en movimiento, o múltiples productos introducidos en un carrito simultáneamente. Admite más de 50.000 artículos. Los compradores pueden pagar en el carrito y saltarse la cola de la caja.

El martes, Shopic anunció que Shufersal, la mayor cadena de supermercados de Israel, desplegará al menos 2.000 de sus dispositivos en 30 tiendas de todo el país para finales de marzo. Shufersal tiene 395 sucursales en Israel.

«La rápida implantación de Shufersal sitúa a Shopic a la cabeza de las soluciones de carritos inteligentes», ha declarado Raz Golan, director general y cofundador de Shopic. «Este es un despliegue de escala sin precedentes, y valida nuestra visión para el futuro de las experiencias de compra de comestibles sin fricción.»

«Shopic proporciona una solución tecnológica superior que ofrece todas las ventajas de las compras en línea a las tiendas físicas de forma personalizada, eficaz y totalmente transparente, sin pasar por caja», afirma Ori Watermann, CEO de Shufersal. «La inteligencia artificial que impulsa la tecnología nos permite mejorar constantemente la experiencia de compra de nuestros clientes en función de sus hábitos de compra.»

Según un estudio de Juniper Research, se espera que las tecnologías de compra inteligente sin caja para el comercio minorista y la alimentación procesen 387.000 millones de dólares en transacciones en 2025, frente a los cerca de 2.000 millones de 2020.

La tendencia de las tecnologías de compra sin pasar por caja en el espacio de los carritos inteligentes está surgiendo en un momento en que los gigantes de los supermercados y el comercio minorista de todo el mundo se esfuerzan por ofrecer nuevas experiencias y comodidades a los consumidores -las llamadas compras sin fricción- en medio de una competencia feroz, márgenes muy estrechos en el espacio de la alimentación, problemas de gestión de la cadena de suministro y la continua expansión de empresas como Amazon en el negocio minorista de la alimentación.

El gigante del comercio ofrece sus experiencias de compra Go y Just Walk Out en los establecimientos Amazon Go y Amazon Fresh de EE.UU. y el Reino Unido, donde los compradores salen con sus artículos sin pasar por caja.

La empresa israelí de visión por ordenador Trigo ha desarrollado una tecnología de compra sin pasar por caja que ya funciona en un supermercado Tesco de Londres, en tiendas REWE de Berlín y Colonia, en una tienda Netto City de Múnich y en un Aldi Nord de la ciudad holandesa de Utrecht. El año pasado, la startup también anunció un plan piloto en Estados Unidos.

Pero mientras que Amazon tiene que construir tiendas a medida para su tecnología, y Trigo se especializa en adaptar espacios existentes para convertirlos en tiendas totalmente digitales, Shopic afirma que su dispositivo acoplable es compatible con cualquier carro de supermercado estándar, «eliminando la necesidad de que los tenderos inviertan mucho en actualizar la infraestructura de la red de tiendas y haciendo que el sistema sea rápido y fácil de desplegar.»