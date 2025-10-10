Soldado israelí muere por el ataque de un francotirador terrorista de Hamás antes de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel murió ayer a la tarde por el ataque de un francotirador de la organización terrorista palestina Hamás en la Ciudad de Gaza, anunció el Ejército.

Se trata del sargento primero (en reserva) Michael Mordechai Nachmani, de 26 años, de Dimona, soldado del Cuerpo de Tecnología y Mantenimiento del 614.º Batallón de Ingeniería de Combate.

El ataque del francotirador se produjo después de que los negociadores israelíes y de Hamás firmaran un acuerdo en Egipto para asegurar la liberación de todos los rehenes retenidos por la organización terrorista palestina en Gaza.

El alto el fuego incluido en el acuerdo aún no había entrado en vigor.