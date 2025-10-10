Inicio ISRAEL Soldado israelí muere por el ataque de un francotirador terrorista de Hamás antes de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza

Soldado israelí muere por el ataque de un francotirador terrorista de Hamás antes de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel murió ayer a la tarde por el ataque de un francotirador de la organización terrorista palestina Hamás en la Ciudad de Gaza, anunció el Ejército.

Se trata del sargento primero (en reserva) Michael Mordechai Nachmani, de 26 años, de Dimona, soldado del Cuerpo de Tecnología y Mantenimiento del 614.º Batallón de Ingeniería de Combate.

El ataque del francotirador se produjo después de que los negociadores israelíes y de Hamás firmaran un acuerdo en Egipto para asegurar la liberación de todos los rehenes retenidos por la organización terrorista palestina en Gaza.

El alto el fuego incluido en el acuerdo aún no había entrado en vigor.

También te puede interesar

Israel aprueba el acuerdo para liberar a los...

Israel: La Knesset invitó oficialmente a Trump a...

En el marco de la aprobación del acuerdo...

Madre de los rehenes argentinos brinda por que...

Un soldado israelí herido de gravedad y tres...

El ejército israelí mantendrá el control del 53%...

Israel, EEUU, Qatar y Egipto establecerán un grupo...

Israel se prepara para recibir a los rehenes...

El alto el fuego en Gaza comenzará el...

Foro de Familias de Rehenes israelíes celebra el...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más