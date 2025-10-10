Israel aprueba el acuerdo para liberar a los rehenes y el alto el fuego entra en vigor

Itongadol/Agencia AJN.- El gobierno israelí aprobó esta madrugada el acuerdo para que la organización terrorista palestina Hamás libere a los 48 rehenes que retiene en Gaza, informó la Oficina del Primer Ministro.

Con la aprobación entró en vigor el alto el fuego.

La liberación de los rehenes a cambio de unos 2.000 terroristas palestinos y una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) es la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.

La mayoría de los ministros del gabinete votaron a favor del acuerdo, incluido Ofir Sofer, del partido Sionismo Religioso, del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Sus otros ministros se opusieron al acuerdo, y lo mismo hicieron todos los miembros del partido Otzma Yehudit.

Las FDI se retirarán a nuevas líneas dentro de la Franja, manteniendo un despliegue que controle alrededor del 53 por ciento del territorio de Gaza, después de lo cual comenzará el plazo de 72 horas que tiene Hamás para liberar a todos los rehenes.