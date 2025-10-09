Se conoce el acuerdo firmado por Israel y Hamás para el «fin definitivo de la guerra de Gaza»

Itongadol.- Se dio a conocer el documento oficial firmado en Egipto por Israel, Hamás y los mediadores para el fin definitivo de la guerra en Gaza. El mismo detalla los pasos de implementación del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y establece las acciones inmediatas que deben llevar a cabo las partes involucradas, incluyendo la liberación de rehenes y prisioneros, la retirada tanto de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) como de 200 soldados americanos que forman el núcleo de la fuerza de paz en la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria bajo supervisión internacional.

El documento, titulado «Pasos a seguir por el presidente Trump para lograr un «fin integral de la guerra de Gaza»», detalla que la guerra terminará inmediatamente tras la aprobación del gobierno israelí, suspendiéndose todas las operaciones militares, incluidos bombardeos aéreos, artillería y ataques dirigidos. Durante un período de 72 horas, también se suspenderá la vigilancia aérea sobre las zonas de las que las fuerzas israelíes se hayan retirado.

El plan establece la entrada inmediata de ayuda humanitaria y asistencia, siguiendo los lineamientos del acuerdo previo del 19 de enero de 2025, y la retirada de la IDF hacia las líneas acordadas, que se completará en un plazo de 24 horas tras el anuncio de Trump y la aprobación del gobierno israelí. Las fuerzas israelíes no retornarán a las zonas abandonadas mientras Hamás cumpla con el acuerdo.

Dentro de las 72 horas posteriores a la retirada, todos los rehenes israelíes —vivos y fallecidos— retenidos en Gaza serán liberados. Para garantizar transparencia y coordinación, se establecerá un mecanismo de intercambio de información entre las partes, con mediadores y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para documentar y exhumar de manera segura los restos de los rehenes fallecidos y los cuerpos de gazatíes retenidos en Israel.

Paralelamente, Israel liberará un número equivalente de prisioneros palestinos según listas previamente acordadas, mientras que todo el intercambio se realizará sin ceremonias públicas ni cobertura mediática.

Finalmente, se creará una fuerza de tarea compuesta por representantes de Estados Unidos, Catar, Egipto, Turquía y otros países acordados, con el objetivo de supervisar y coordinar la implementación de todas las medidas.

Este documento marca un paso histórico hacia la finalización del conflicto de dos años en Gaza, combinando compromisos militares, humanitarios y diplomáticos bajo supervisión internacional, y establece un marco detallado para la ejecución del plan estadounidense de paz.