Israel: La Knesset invitó oficialmente a Trump a hablar ante el Parlamento israelí

Itongadol.- El presidente del Parlamento israelí, Amir Ohana, envió una invitación formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigirse a la Knesset, en el marco de la visita prevista del mandatario estadounidense a Israel la próxima semana. La invitación sigue a propuestas informales previas para que Trump se dirigiera a los legisladores israelíes durante su viaje.

En la carta, publicada por Ohana en su cuenta de X, el presidente del Parlamento elogió a Trump por su rol en la mediación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que incluye la liberación de los 48 rehenes retenidos por grupos terroristas en el enclave palestino. “Hoy es un día histórico”, escribió Ohana, calificando a Trump como “El Presidente de la Paz”.

“Su liderazgo, valentía, persistencia y visión han llevado no solo a un acuerdo que asegura la liberación de todos los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre, sino también a un acuerdo regional sin precedentes, aceptado por casi todas las naciones del Medio Oriente”, agregó.

Además, la misiva destacó otros logros de Trump durante su primer mandato (2017-2021), incluyendo el traslado de la embajada de EE.UU. a Jerusalem y la mediación de los Acuerdos de Abraham, una serie de pactos de normalización entre Israel y países árabes. “El pueblo de Israel lo considera el mayor amigo y aliado de la nación judía en la historia moderna”, concluyó Ohana, enfatizando que es un “honor y privilegio invitarlo formalmente a dar un discurso ante la Knesset”.

Aunque varios presidentes estadounidenses han visitado Israel en las últimas décadas, el último en dirigirse formalmente a la Knesset fue George W. Bush en 2008. En 2018, el entonces vicepresidente Mike Pence habló ante el Parlamento, y antes de ellos lo hicieron los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter.

Trump ha confirmado que planea estar en Israel la próxima semana para presenciar la liberación de los rehenes y se mostró abierto a dar un discurso ante la Knesset.