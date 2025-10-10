Inicio INTERNACIONALES EE.UU.: 200 soldados «supervisarán» el alto el fuego entre Israel y Hamás

EE.UU.: 200 soldados «supervisarán» el alto el fuego entre Israel y Hamás

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Un equipo militar estadounidense de 200 personas se desplegará en Medio Oriente para supervisar el alto el fuego en Gaza entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás tras el acuerdo de paz negociado por el presidente Donald Trump, informaron altos funcionarios estadounidenses.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central del Ejército estadounidense, «inicialmente contará con 200 personas sobre el terreno. Su función será supervisar, observar y asegurarse de que no haya violaciones», declaró un alto funcionario a la prensa.

Oficiales militares egipcios, cataríes, turcos y probablemente emiratíes formarán parte del equipo, añadió.

Un segundo funcionario indicó que «no se prevé la entrada de tropas estadounidenses a Gaza».

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a The Times of Israel que las tropas estadounidenses probablemente estén estacionadas en Egipto, donde desarrollarán un centro de control conjunto e integrarán otras fuerzas de seguridad que trabajarán en Gaza para coordinarse con las israelíes para evitar enfrentamientos.

