Itongadol.- La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su “sostenida defensa de la democracia y sus esfuerzos por lograr una transición pacífica” frente al actual régimen autoritario de Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel destacó que la distinción reconoce a “una mujer valiente y comprometida con la paz, que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”. Según el comunicado oficial, Machado “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son las herramientas de la paz” y “encarna la esperanza de un futuro distinto, en el que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean respetados y sus voces escuchadas”.

El anuncio se produce en un contexto global marcado por el retroceso democrático y la expansión de regímenes autoritarios. “La democracia es una condición previa para una paz duradera”, advirtió el Comité, que alertó sobre “un mundo donde la democracia está en retirada y donde cada vez más gobiernos recurren a la violencia y al control del poder para perpetuarse”.

El Comité también remarcó que la situación venezolana refleja una tendencia más amplia: “El férreo control del régimen sobre el poder y la represión de la población no son únicos. Vemos los mismos patrones a nivel mundial: el abuso del Estado de derecho, el silenciamiento de los medios libres, la prisión de los disidentes y la deriva hacia el autoritarismo y la militarización”.

En su declaración final, el organismo subrayó una contradicción preocupante en el panorama internacional: “En 2024 se celebraron más elecciones que nunca antes, pero cada vez menos fueron libres y justas”.

La decisión del Comité se conoció pese a las intensas gestiones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y diversos líderes internacionales que promovían su nominación al galardón por sus intervenciones diplomáticas y acuerdos de paz recientes, entre ellos la tregua alcanzada entre Israel y Hamás.

Tras el anuncio, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos —organización que había apoyado la candidatura de Trump— emitió un comunicado en el que reconoció la decisión del Comité, aunque destacó el papel del mandatario estadounidense:

“Aunque el Comité del Nobel eligió a otra laureada este año, la verdad sigue siendo clara e indiscutible: no hay líder ni organización que haya hecho más por la paz mundial que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trabaja incansablemente, incluso en este momento, para garantizar el regreso de nuestros 48 seres queridos, tanto los vivos como los caídos”.

Machado, que ha enfrentado persecución política, inhabilitaciones y campañas de difamación por parte del régimen de Nicolás Maduro, se convierte así en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz.