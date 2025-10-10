Confirman el arribo de Trump a Israel para el día lunes

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará a Israel el próximo lunes en el marco del histórico acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza y prevé la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás.

Fuentes oficiales confirmaron que durante la jornada de hoy se llevarán a cabo reuniones de coordinación para preparar el amplio operativo de seguridad que requerirá la visita.

Según la agenda preliminar, Trump aterrizará en el aeropuerto Ben Gurion, donde ofrecerá declaraciones junto al presidente israelí Isaac Herzog y al primer ministro Benjamin Netanyahu. Posteriormente, el mandatario estadounidense se dirigirá al Parlamento israelí para brindar un discurso en la sesión plenaria de la Knesset.

Durante su paso por la Knesset, está previsto que Trump mantenga encuentros tanto con familias de los secuestrados como con el propio primer ministro Netanyahu. El regreso a Estados Unidos está programado para las 14:00 (hora local).

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización del viaje, es altamente probable que Trump logre reunirse con los rehenes liberados en el marco del acuerdo alcanzado con Hamás. Sin embargo, aún no está claro cuál será el estado de salud de los cautivos tras 736 días de secuestro.