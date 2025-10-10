Portavoz de las IDF: «Hamás no es el mismo de hace dos años, fue derrotado en en todos los lugares donde lo enfrentamos»

Itongadol.- Visiblemente conmovido, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de brigada Effie Defrin, afirmó que el alto el fuego en la Franja de Gaza representa “un momento emotivo para el pueblo de Israel y para los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, que han luchado y actuado durante los últimos dos años con valentía, coraje y un profundo sentido de misión y entrega”.

Durante una conferencia de prensa, Defrin mostró el despliegue actual de las tropas en Gaza como parte del acuerdo alcanzado y subrayó que los soldados “actuarán para eliminar cualquier amenaza a su seguridad; no se correrán riesgos”.

“Hararemos todo lo posible para proteger la seguridad de los residentes del Néguev occidental, del sur y de todo el país”, añadió.

Defrin recordó los hechos del 7 de octubre, día de Simjat Torá, señalando que “ese día se violó el contrato más importante con los ciudadanos de Israel. No estuvimos allí para los israelíes en su momento más difícil”.

“Desde entonces, bajo el liderazgo del Comando Sur, junto con todas las divisiones y direcciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, no hemos parado ni un instante, y no lo haremos jamás. Una generación valiente de héroes de Israel se mantiene firme como barrera entre los ciudadanos de Israel y cada enemigo”, expresó.

Consultado sobre si Hamás sigue representando una amenaza, Defrin respondió: “Hamás hoy no es el mismo de hace dos años; Hamás ha sido derrotado en todos los lugares donde luchamos contra él”.