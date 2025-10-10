Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Tras firmar el acuerdo de Gaza, Netanyahu amenaza con volver a la guerra si no se cumplen sus exigencias «por las buenas».

The Jerusalem Post: Tiempo de recuperación: la guerra más larga de Israel termina con alivio y más preguntas.

YNET: Tras el regreso de los rehenes, muchos detalles del alto el fuego siguen sin resolverse.

Maariv: El alto el fuego entró oficialmente en vigor.

Israel Hayom: El alto el fuego entra en vigor tras la aprobación por parte del gabinete de la lista revisada de terroristas liberados.

